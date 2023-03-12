Лукашенко попал в громкий скандал в Кении 1 12.03.2023, 12:36

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В стране готовятся массовые акции протеста из-за аферы с поставкой тракторов из Беларуси.

В Кении набирает обороты скандал с поставкой тракторов из Беларуси.

Кенийская пресса называет сделку по поставке тракторов аферой. Сегодня все ведущие издания Кении пишут о скандале с тракторами от Лукашенко.

На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Известный кенийский блогер Роберт Алаи возмущен мошенничеством на 31 млрд кенийских шиллингов (около 226 млн евро).

Молодежное движение в защиту демократии Кении заявило об афере с тракторами и назвало это «грабежом страны». Активисты требует отставки президента страны Уильяма Руто.

На 20 марта в Кении готовятся массовые акции протеста.

Авторитетное издение Nation опубликовало статью об афере года в Кении.

«Кто оплатит поставку тракторов от Лукашенко?», — задаются вопросом журналисты издания.

Сайт Charter97.org публикует текст статьи:

— Администрация президента Кении Уильяма Руто идет на рискованную дипломатическую авантюру, пытаясь заключить сделку со страной, находящейся под санкциями влиятельных западных государств.

Если проследить ключевые документы по этой сделке, включая служебную записку кабинета министров, меморандум о взаимопонимании между кенийской Сельскохозяйственной финансовой корпорацией (СФК) и дубайской компанией, известной как Aftrade DMCC, то в итоге получается история, которая проливает больше тайн, чем света.

Откуда возьмутся деньги на покупку у Беларуси техники на миллиарды?

В письме от 27 февраля, направленном в Генеральную прокуратуру, исполнительный директор СФК попросил помощи в составлении межправительственного соглашения между Кенией и Беларусью, подразумевая, что проект стоимостью в несколько миллиардов шиллингов будет финансироваться за счет льготного кредита Беларуси.

Второе упоминание об источнике финансирования можно найти в документе кабинета министров, озаглавленном «Национальная программа механизации сельского хозяйства, которую будет осуществлять СФК».

«Программа будет финансироваться за счет кредитной линии Банка развития торговли (БРТ) на семилетний период с процентной ставкой не более двух и трех процентов», - говорится в документе.

В другом разделе отчета, подготовленного СФК говорится, что проект будет финансироваться за счет кредитной линии, которая будет организована между Кенией и Беларусью по принципу «G-to-G».

Любопытно, что компания из Дубая также сообщила, что, по ее оценкам, выполнение поставленной задачи обойдется всего в 5 миллионов долларов - ничтожная сумма по сравнению с бюджетом в 320 миллионов долларов, который СФК прогнозирует в качестве объема проекта.

Согласно плану, машины и тракторы, импортированные на миллиарды, будут переданы четырем государственным организациям - Кенийской тюремной службе, Национальной молодежной службе, Кенийской организации исследований сельского хозяйства и животноводства и Корпорации сельскохозяйственного развития.

В служебной записке Кабинета министров содержится просьба к исполнительной власти поручить Национальному казначейству и СФК начать переговоры с базирующейся в Дубае компанией и закупить оборудование.

В меморандуме также содержится просьба к кабинету министров одобрить назначение СФК в качестве агента по реализации проекта от имени правительства Кении, поручить агентству начать переговоры с Afritrade DMCC и рассматривать дубайскую компанию в качестве официального агента правительства Беларуси.

Беларусь только недавно была оценена глобальным рейтинговым агентством S&P как суверенное государство, находящееся в состоянии «выборочного дефолта» и «дефолта». Это означает, что ни одна развитая страна, коммерческий банк или компания, зарегистрированная на бирже и отвечающая перед акционерами, не может иметь финансовые операции с любым контрагентом или организацией из этой страны.

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