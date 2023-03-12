В Молдову пытались проникнуть боевики ЧВК «Вагнер»
- 12.03.2023, 12:55
Одного из них задержали в аэропорту.
Пограничная полиция Молдовы 12 марта не пустила в страну представителя российской частной военной кампании «Вагнер». В ведомстве отметили, что мужчина прибыл в страну самолетом, но в аэропорту был задержан.
Об этом сообщает издание NewsMaker.
«Обмен информацией позволил нам обнаружить в потоке пассажиров в аэропорту Кишинева гражданина, идентифицированного как представитель ЧВК Вагнер из России. Его не пустили в страну и вернули самолетом в государство, из которого он прилетел», - рассказали в полиции Молдовы.
Правоохранители также отметили, что за последнюю неделю не пустили в страну 182 иностранных граждан и 46 единиц транспорта. По информации пограничников, 165 из них нарушили молдавское пограничное и миграционное законодательство.
При этом, по данным пограничников, за последние сутки поток прибывающих в Молдову возрос — в страну въехало более 23,8 тысяч человек и почти все иностранные граждане, из которых почти 5 тысяч — граждане Украины.