ВСУ разгромили под Кременной колонны новейших российских танков Т-90 12.03.2023, 12:58

Оккупанты теперь идут на штурмы с устаревшей техникой.

Ситуация на фронте в Луганской области остается сложной, но стабильной. Украинские воины держат оборону, отбивают ежедневные атаки и уничтожают при этом российских оккупантов, БК и технику.

Так, недавно захватчики перебросили в район Кременной новейшие российские танки Т-90, однако за две недели боев значительное количество их уничтожено. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире «Эспрессо».

«Пока все остается без изменений, и слава богу. Потому что то, что там оккупационные войска накопили – резервы, техника, БК – понемногу уничтожается Силами обороны при тех наступлениях, которые ежедневно проходят по всем трем направлениям. И по направлению Сватово –– Купянск, и по направлению Кременная – Лиман, и в Белогоровке. Есть у них постоянные попытки продавить нашу оборону, но все остается стабильно. Стойко там держатся наши защитники», –- рассказал Гайдай.

Он также добавил, что значительное влияние на ситуацию на поле боя оказывают точные удары Сил обороны по тылам врага.

«Периодически на территории временно оккупированной Луганщины взрываются у них склады с боекомплектом. Что дает если не голод снарядный, – нет, так нельзя сказать, потому что все же обстрелы продолжаются, – но все же ломает им логистические возможности и в принципе количество обстрелов поэтому как раз и уменьшается», –– отметил глава Луганской ОВА.

Гайдай также добавил, что за две недели украинские воины практически уничтожили новейшие российские танки, которые захватчики перебросили недавно под Кременную.

«Могу сказать, что на Кременную бросили даже новейшие танки Т-90 и через две недели они переходят уже на Т-72, потому что Т-90 заканчиваются», –– отметил он.

Напомним, ранее Гайдай констатировал, что враг пытается найти уязвимые места в обороне украинских воинов. Прорывов оккупантов нет. Но ежедневно они производят обстрелы – танками, минометами, тяжелой артиллерией. Предпринимаются также ежедневные попытки наступать – как пехотой, так и тяжелой техникой.

Самая сложная, по его словам, ситуация в районе Кременной.

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