Замглавы Минского велосипедного общества присудили «домашнюю химию» 3 12.03.2023, 13:31

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Максим Пучинский

Дело рассматривала скандально известная «судья» Виктория Шабуня.

Замглавы Минского велосипедного общества Максиму Пучинскому присудили 2,5 года «домашней химии», сообщает правозащитный центр «Весна». Дело рассматривала судья Виктория Шабуня, известная своими незаконными приговорами политзаключенным. Максима Пучинского освободили из-под стражи в зале суда.

Максима Пучинского задержали в ноябре прошлого года и получил 11 суток административного ареста. После ему предъявили обвинение по ст.342 Уголовного кодекса об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

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