Грузинский боец прокричал «Слава Украине!» после победы над россиянином: мощное видео 5 12.03.2023, 13:40

7,476

Мераб Двалишвили эффектно разделался с именитым соперником.

В ночь с 11 на 12 марта в американском Парадайге состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Главное сражение ночи запомнилось победой грузина Мераб Двалишвили, сообщает «24 канал».

Грузинский боец деклассировал именитого российского соперника Петра Яна. Все судьи единогласно отдали победу Мерабу Двалишвили – 50:45, 50:45 и 50:45. 24 канал.

После оглашения результатов Мераб что-то в личном разговоре сказал свергнутому сопернику, у которого появилась серьезная гематома вместо глаза.

Отличился грузин и за пределами поединка. Журналист UFC Fight Night 221 взял свежий комментарий в Двалишвили сразу после результатов. Мераб откровенно осудил российскую агрессию в сторону Украины и призвал прекратить войну. Грузинский боец заявил, что против войны, которую в мирной Украине развязала враждебная Россия во главе со своим диктатором Владимиром Путиным.

«Спасибо всем грузинам, которые приехали сюда. Нас всего 5 миллионов, но мы сильны. И я против войны. Слава Украине! Слава Грузии! Слава свободе! Нам нужна только свобода. Нет войне! Пожалуйста, остановите войну. Остановите войну. Нет войне! Я против войны», – заявил Двалишвили.

Merab Dvalishvili takes down Petr Yan via unanimous decision 🇬🇪 #UFCVegas71 pic.twitter.com/GgurbS26ep — betr ⚡️Combat (@betrcombat) March 12, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».