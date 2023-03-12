Украинские десантники нещадно громят оккупантов в Луганской области 12.03.2023, 14:49

Опубликованы уникальные кадры боев.

Украинские десантники показали, как уничтожают врага на Луганщине. Воины заверили, что не остановятся, пока не выбьют всех оккупантов с родной земли.

Фото работы защитников были опубликованы на странице 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады в Facebook. «Сичеславские десантники беспощадно громят оккупантов на Луганщине», – говорится в публикации.

Воины добавили, что впереди у них еще очень много работы, поскольку страна-агрессор продолжает забрасывать фронт пушечным мясом.

«Мы не остановимся, пока не выбьем всех московитов из нашей страны, достанем кремлевскую сволочь даже из-под земли», – заверили защитники.

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