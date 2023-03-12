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Сырский рассказал о военных уловках ВСУ, сработавших против армии РФ

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  • 12.03.2023, 15:16
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Сырский рассказал о военных уловках ВСУ, сработавших против армии РФ

Война – это психология.

Украинские защитники прибегают к военным уловкам, эффективно срабатывающим против оккупационной армии РФ. В результате захватчики паникуют и делают «жесты доброй воли».

Об этом 12 марта рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. «Война – это психология. Если враг занервничал, нужно ввести его в стабильное состояние тревоги, чтобы он совершал ошибки», – написал он в своем Telegram-канале.

В частности, в последние недели хорошо демонстрируют военную хитрость воины 10-й отдельной горно-штурмовой и 54-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины.

Их нестандартные, ассиметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют противника, рассказал Сырский.

«Нервное состояние врага из-за неуверенности необходимо превратить в панику, чтобы она породила хаос, следствием которого становятся «жесты доброй воли», – пояснил командующий.

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