Сырский рассказал о военных уловках ВСУ, сработавших против армии РФ

Сырский рассказал о военных уловках ВСУ, сработавших против армии РФ3
- 12.03.2023, 15:16
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Война – это психология.
Украинские защитники прибегают к военным уловкам, эффективно срабатывающим против оккупационной армии РФ. В результате захватчики паникуют и делают «жесты доброй воли».
Об этом 12 марта рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. «Война – это психология. Если враг занервничал, нужно ввести его в стабильное состояние тревоги, чтобы он совершал ошибки», – написал он в своем Telegram-канале.
В частности, в последние недели хорошо демонстрируют военную хитрость воины 10-й отдельной горно-штурмовой и 54-й отдельной механизированной бригад Вооруженных сил Украины.
Их нестандартные, ассиметричные и дерзкие действия постоянно неприятно удивляют противника, рассказал Сырский.
«Нервное состояние врага из-за неуверенности необходимо превратить в панику, чтобы она породила хаос, следствием которого становятся «жесты доброй воли», – пояснил командующий.