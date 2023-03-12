Польша приступила к строительству сильнейшей армии в Европе 1 12.03.2023, 15:57

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В этом году страна потратит на оборону 4% ВВП.

Польша увеличивает военные расходы и закупки в свете возможной угрозы со стороны России. По словам министра обороны Мариуша Блащака, которого цитирует The Telegraph, агрессивные действия России в Украине и непредсказуемость Владимира Путина заставляют Польшу ускорить модернизацию вооруженных сил и создать армию, способную отразить любую возможную агрессию.

В этом году Польша потратит на оборону 4% ВВП, что вдвое превышает оборонные расходы членов НАТО. Это сделает ее крупнейшим постоянным потребителем вооружений в альянсе. Закупки новой техники начались еще до войны на Украине, но именно война стала импульсом для новых сделок. Польша уже заказала 1 000 основных боевых танков K2 у Южной Кореи, 250 новых танков M1A2 SEPv3 Abrams у США. Это сделает ее обладателем самой большой танковой армии в Европе и превзойти Великобританию, на вооружении которой стоят 227 танков.

Артиллерийские силы будут подкреплены поставками 600 южнокорейских 155-мм самоходно-артиллерийских установок К-9, 18 установок HIMARS с 9 000 ракетами и 288 систем артиллерийских систем K239 Chunmoo из Южной Кореи. Более 1 000 польских боевых машин пехоты Borsuk будут перевозить польских солдат. Воздушное прикрытие обеспечат 96 боевых вертолетов AH-64E Apache, купленных в США, и 48 боевых самолетов FA-50, заказанных в Южной Корее.

Военные расходы Польши растут параллельно планам увеличения численности армии до 300 000 человек. В результате она станет крупнейшей военной державой в Европе по численности военнослужащих. Кроме того, Варшава планирует построить крупный военный завод совместно с Великобританией, в частности, для производства и ремонта вооружения и оборудования, предназначенного для Украины.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в ходе военных учений стран Вышеградской четверки, США и Великобритании, накануне празднования Национального праздника независимости Польши 11 ноября: «Мы должны построить такую сильную армию, чтобы ей не пришлось воевать, чтобы она могла сдерживать врага одной своей силой».

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