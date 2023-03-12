Лукашенко улетел из Беларуси 5 12.03.2023, 16:12

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Его самолет взял курс на Тегеран.

Узурпатор Александр Лукашенко улетел из Беларуси.

Как сообщил близкий к его пресс-службе Telegram-канал, Лукашенко направился в Тегеран.

В ходе двухдневного визита запланированы встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи, рядом высших представителей исполнительной и законодательной властей. Главной темой переговоров в Тегеране станет развитие взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Встреча президентов пройдет в узком и расширенном составах с участием членов делегаций.

Ранее с визитом в Тегеран прибыл министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Взаимный товарооборот Беларуси и Ирана в 2022 году превысил $100 млн. В Иран поставлялись в основном калийные удобрения, лесоматериалы, синтетические нити, в Беларусь — продукты питания.

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