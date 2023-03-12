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Украинские бойцы проходят обучение на Leopard 2 в Германии

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  • 12.03.2023, 18:14
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Украинские бойцы проходят обучение на Leopard 2 в Германии

Тренируются по 12 часов в день.

Украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 в Германии. Защитники тренируются по 12 часов в день, 6 дней в неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Отмечается, что украинские танкисты проходят курс учений на Leopard 2, который должен длиться 3 месяца, всего за 5 недель.

Также сообщается, что обучение первой группы защитников закончится уже в марте.

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