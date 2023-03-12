Авиация Путина «потеряла» над Донецком ФАБ-500 1 12.03.2023, 20:07

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Авиабомба упала в частном секторе.

Российские оккупанты «потеряли» авиабомбу ФАБ-500, пролетая над захваченным Донецком.

Снаряд рухнул рядом с частными домом No90 на улице Грекова.

Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365».

Недалеко от авиабомбы были обнаружены обломки универсального модуля планирования и коррекции «УМПК» – аналога JDAM, который российский ВПК создал в кустарных условиях. Как отмечает телеграм-канал «Новини Збройних сил», скорее всего, российские самолет не дотянул авиабомбу ФАБ-500 до цели, так как крепления не выдержали веса снаряда.

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