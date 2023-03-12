Авиация Путина «потеряла» над Донецком ФАБ-500

Авиация Путина «потеряла» над Донецком ФАБ-5001
- 12.03.2023, 20:07
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Авиабомба упала в частном секторе.
Российские оккупанты «потеряли» авиабомбу ФАБ-500, пролетая над захваченным Донецком.
Снаряд рухнул рядом с частными домом No90 на улице Грекова.
Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365».
Недалеко от авиабомбы были обнаружены обломки универсального модуля планирования и коррекции «УМПК» – аналога JDAM, который российский ВПК создал в кустарных условиях. Как отмечает телеграм-канал «Новини Збройних сил», скорее всего, российские самолет не дотянул авиабомбу ФАБ-500 до цели, так как крепления не выдержали веса снаряда.