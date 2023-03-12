Россиянина задержали в Беларуси после высказываний в поддержку Украины

Россиянина задержали в Беларуси после высказываний в поддержку Украины13
- 12.03.2023, 21:25
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На гражданина РФ настучал дальнобойщик-провокатор из Мозыря Юрий Комар.
Россиянина, живущего в Логойске, задержали после разговора в чат-рулетке с дальнобойщиком-провокатором из Мозыря Юрием Комаром.
В чат-рулетке он приветствует Комара словами «Слава Украине», говорит, что поддерживает Украину «всеми руками и ногами, и телом, и душой» и негативно высказывается о Путине и Лукашенко.
Авторы канала утверждают, что мужчиной уже интересовались органы департамента по миграции и после наказания он будет депортирован. Имя мужчины не называется.