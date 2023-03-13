В Подмосковье неизвестный дрон подлетел к АЗС

В Подмосковье неизвестный дрон подлетел к АЗС1
- 13.03.2023, 9:26
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Аппарат двигался на низкой высоте.
В Подмосковье снова заметили неизвестный летательный аппарат — он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе, сообщают российский Telegram-каналы.
По некоторым данным, о светящемся объекте в воздушном пространстве сообщил наряд полиции.
По наблюдениям сотрудников, аппарат двигался на низкой высоте в сторону заправки, а через некоторое время вернулся обратно и улетел в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.
Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на РФ.