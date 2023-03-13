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В Подмосковье неизвестный дрон подлетел к АЗС

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  • 13.03.2023, 9:26
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В Подмосковье неизвестный дрон подлетел к АЗС

Аппарат двигался на низкой высоте.

В Подмосковье снова заметили неизвестный летательный аппарат — он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе, сообщают российский Telegram-каналы.

По некоторым данным, о светящемся объекте в воздушном пространстве сообщил наряд полиции.

По наблюдениям сотрудников, аппарат двигался на низкой высоте в сторону заправки, а через некоторое время вернулся обратно и улетел в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на РФ.

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