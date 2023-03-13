В Украине ликвидировали топ-офицера танковой дивизии РФ
- 13.03.2023, 11:19
- 6,238
Оккупант попал под авиаудар на Херсонском направлении.
В Украине ликвидировали топ-офицера РФ во время перемещения вражеских подразделений на Херсонском направлении.
Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», в результате удачного авиаудара «задвухсотили» начальника оперативного отделения 4 танковой дивизии армии РФ полковника Дениса Гутарева.
«Штирлиц» уточнил, что топ-офицера РФ ликвидировали на Херсонском направлении еще осенью прошлого года, но информация об этом появилась только сейчас.