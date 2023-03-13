В Украине ликвидировали топ-офицера танковой дивизии РФ 13.03.2023, 11:19

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Оккупант попал под авиаудар на Херсонском направлении.

В Украине ликвидировали топ-офицера РФ во время перемещения вражеских подразделений на Херсонском направлении.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан «Штирлиц», в результате удачного авиаудара «задвухсотили» начальника оперативного отделения 4 танковой дивизии армии РФ полковника Дениса Гутарева.

«Штирлиц» уточнил, что топ-офицера РФ ликвидировали на Херсонском направлении еще осенью прошлого года, но информация об этом появилась только сейчас.

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