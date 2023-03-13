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В Мелитополе среди оккупантов и коллаборантов начался переполох

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  • 13.03.2023, 11:11
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В Мелитополе среди оккупантов и коллаборантов начался переполох

Военные избавляются от формы.

Под Мелитополем оккупанты меняют тактику: переодеваются в штатское, сбривают бороды и прячут оружие. В кругах предателей нарастает паника на фоне предпосылок к сдаче Мелитополя.

В Мелитопольском районе оккупантам свыше поступила установка ассимилироваться с местными жителями, пишет Тelegram-канал «РИА Мелитополь».

Распоряжение было выполнено в кратчайший срок: в 13 км от Мелитополя в поселке Мирное военные РФ избавляются от формы и ходят там в гражданке без оружия. Если раньше представители оккупантов размахивали автоматами и запугивали население, то сейчас пытаются наладить контакт. По словам местных жителей, вояки стали или сбривать бороды, или аккуратно подстригать, чтобы затеряться среди населения.

Они явно к чему-то готовятся. В поселке у коллаборантов паника из-за подозрения: а не готовится ли «шаг доброй воли» в Мелитополе.

Кроме того, у предателей с оккупантами обостряются скандалы за деньги. Оккупанты, заселившиеся в благоустроенных дачах, отказываются платить за использованное электричество и газ и посылают коллаборантов фразой: «Пусть за нас Путин платит».

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