Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе8
- 13.03.2023, 11:38
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Визит может произойти раньше, чем планировалось.
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Москву, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, в ходе своего визита Си встретится с Путиным.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщал, что китайский лидер может приехать в Россию в апреле или в начале мая накануне 9 числа.