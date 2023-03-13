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Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

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  • 13.03.2023, 11:38
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Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Визит может произойти раньше, чем планировалось.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Москву, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, в ходе своего визита Си встретится с Путиным.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщал, что китайский лидер может приехать в Россию в апреле или в начале мая накануне 9 числа.

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