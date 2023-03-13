Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе 8 13.03.2023, 11:38

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Визит может произойти раньше, чем планировалось.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Москву, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, в ходе своего визита Си встретится с Путиным.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщал, что китайский лидер может приехать в Россию в апреле или в начале мая накануне 9 числа.

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