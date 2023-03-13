SIPRI: Беларусь за последние пять лет увеличила закупки оружия на 55% 3 13.03.2023, 12:06

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иллюстративное фото: warfiles.ru

Почти 100% оружия поставляется из России.

В 2018–2022-м по сравнению с предыдущими пятью годами импорт вооружений в Беларусь вырос на 55%, свидетельствуют данные авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). Доклад о состоянии мирового рынка оружия опубликован 13 марта, пишет OL.

Почти 100% оружия к нам поставляется из России, лишь 0,1% Беларусь импортировала из Китая.

Доля Беларуси в мировом импорте вооружений за 2018–2022 годы выросла с 0,3 до 0,6%.

В 2018–2022 годах по сравнению с 2013–2017-м экспорт вооружений из нашей страны снизился на 37%. Основными покупателями вооружений белорусского производства в SIPRI называют Сербию (33%), Вьетнам (25%) и Уганду (14%).

Доля Беларуси в мировом экспорте вооружений за пять лет сократилась с 0,5 до 0,3%.

В мировом масштабе лидерство по экспорту вооружений остается за США (40%), которые наращивают отрыв от конкурентов. В пятерке также Россия, Франция, Китай и Германия.

В пятерку крупнейших импортеров оружия вошли Индия, Саудовская Аравия, Катар, Австралия и Китай.

Россия с 2022 года оружие почти не экспортирует, а Украина резко нарастила импорт в 2022-м, хотя до конца 2021-го почти не закупала вооружения, говорится в докладе SIPRI.

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