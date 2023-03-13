закрыть
13 марта 2023, понедельник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Карбалевич: Лукашенко боится революции

2
  • 13.03.2023, 12:18
  • 3,088
Карбалевич: Лукашенко боится революции
Валерий Карбалевич

И страхи диктатора усиливаются.

У Лукашенко существует страх и боязнь революции в Беларуси, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

«Безусловно, страх революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт уверен в том, этот страх у Лукашенко усилился после событий 2020 года.

Именно по этой причине, считает Карбалевич, диктатор занялся чисткой госаппарата.

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МВД Кубраков пугает Лукашенко силовым захватом власти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О ближайшем будущем Украины и Беларуси
О ближайшем будущем Украины и Беларуси Дмитро Ярош
Были и остались
Были и остались Ирина Халип
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону
Пекин отдает Путина «на съедение» Вашингтону Альфред Кох
Кремль проиграл газовую войну
Кремль проиграл газовую войну Эль Мюрид