Карбалевич: Лукашенко боится революции 2 13.03.2023, 12:18

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Валерий Карбалевич

И страхи диктатора усиливаются.

У Лукашенко существует страх и боязнь революции в Беларуси, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

«Безусловно, страх революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт уверен в том, этот страх у Лукашенко усилился после событий 2020 года.

Именно по этой причине, считает Карбалевич, диктатор занялся чисткой госаппарата.

Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МВД Кубраков пугает Лукашенко силовым захватом власти.

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