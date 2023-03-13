Карбалевич: Лукашенко боится революции

Карбалевич: Лукашенко боится революции2
- 13.03.2023, 12:18
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И страхи диктатора усиливаются.
У Лукашенко существует страх и боязнь революции в Беларуси, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.
«Безусловно, страх революций и переворотов существует у любого авторитарного правителя», — подчеркнул он в интервью «Главреду».
Эксперт уверен в том, этот страх у Лукашенко усилился после событий 2020 года.
Именно по этой причине, считает Карбалевич, диктатор занялся чисткой госаппарата.
Ранее сайт Charter97.org писал, что глава МВД Кубраков пугает Лукашенко силовым захватом власти.