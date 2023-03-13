Ford выпустил духи с запахом бензина для владельцев электрокаров 13.03.2023, 13:56

Чтобы не скучали по старым авто.

Автопроизводитель Ford представил аромат под названием Mach-Eau. Он предназначен для владельцев нового электрокара Mach-E GT, которые скучают по запаху бензина.

Сам Ford пишет, что «аромат премиум-класса» предназначен «для тех, кто жаждет мощности нового полностью электрического Mustang Mach-E GT, но при этом неравнодушен к вызывающим воспоминания запахам традиционных бензиновых автомобилей».

Согласно опросу, проведённому Ford, почти 70% опрошенных будут скучать по запаху бензина в какой-то степени. Новый аромат сочетает в себе нотки запахов бензина, дыма и резины. Правда, возникает вопрос, готов ли кто-то не просто этим дышать, но и сам источать такие запахи. Впрочем, купить духи отдельно от электрического Mustang не выйдет.

Ford Mustang Mach-E выходит в заднеприводном и полноприводном вариантах. Мощность силовой установки достигает 465 л.с. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд.

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