Шойгу решил нанести новый удар по Пригожину 1 13.03.2023, 14:43

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ЧВК «Вагнер» может потерять основной источник финансирования.

Министр обороны России Сергей Шойгу и приближенные к нему высокопоставленные офицеры ведомства продолжают реализацию плана по «нивелированию» влияния основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его наемников. На фоне их споров о том, как нужно вести войну против Украины, «повара Путина» могут лишить основного источника финансирования.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье Шпиона». Там отметили, что противостояние между ЧВК и МО РФ вышло на новый, фактически международный уровень.

Так, на первом этапе минобороны страны-агрессора ограничило «вагнеровцев» в поставках вооружения для снижения их боеспособности. На втором ЧВК лишили возможности вербовать в свои ряды зэков для участия в боевых действиях в Украине.

Ныне же, пишут авторы канала, Шойгу нацелился на «фундамент» частной военной компании «Вагнер», а именно финансовый ресурс. А известно, что основным источником финансирования Пригожина являются «международные контракты».

«Оказание услуг по свержению режимов, содействию военным переворотам и защите диктаторов в странах Африки очень заинтересовало чиновников из министерства обороны. Сегодня они прилагают значительные усилия для того, чтобы провести ротацию личного состава «Вагнера» из «лакомых» уголков земного шара, с дальнейшей заменой их на «правильных людей», – говорится в публикации.

Отмечается, что для реализации такого плана была привлечена ЧВК «Редут». Изначально она создавалась в качестве организации по «освоению» государственных военных подрядов на территории Сирии и отмыванию денег для руководства генштаба ВС РФ.

«Ныне же «Редут» обретает для себя новый смысл и форму. Начиная с нового года, подразделения ЧВК ведут вербовку лиц не только для участия в «СВО» на территории Украины, но и для выполнения «международного миротворческого долга». А места назначения командировок – бывшие «злачные кормушки» ЧВК «Вагнер» в Африке», – пояснили авторы материала.

Там добавили, что о соперничестве между этими частными военными компаниями знают и сами наемники, которые проходят в них службу. Более того, записаться в одну из организаций означает автоматически попасть в «черный список» другой. Утверждается, что такая мера введена ввиду опасения командования обеих ЧВК, что в их состав может проникнуть «вражеский шпион».

Ранее Институт изучения войны также подчеркнул, что конфликт между минобороны РФ и Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут. Считается, что ведомство нацелено нивелировать «успехи» наемников «Вагнера» в войне против Украины. Вероятно, российское военное командование намеренно будет использовать элитных «вагнеровцев» и наемников-зэков в Бахмуте, чтобы ослабить Пригожина и подорвать его амбиции относительно большего влияния в Кремле.

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