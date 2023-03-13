Известный разработчик фитнес-приложений закрывает компанию в Беларуси 13.03.2023, 15:54

Решение о ликвидации было принято собственником.

Известный разработчик фитнес-приложений Verv ликвидирует юрлицо в Беларуси — компанию «Рэд Рок». Такая информация появилась на сайте единого госрегистра. Решение о ликвидации было принято собственником, пишет devby.io.

Официально компания начала процедуру ликвидации с ноября прошлого года. Также компания исчезла из списка резидентов ПВТ (вошла в Парк летом 2014 года — Прим. ред.).

Компанию Verv (изначально называлась Red Rock Apps) в 2013 году основала Любовь Пашковская вместе с двумя кофаундерами. Компания создает мобильные приложения в категории Health and Fitness. В 2018 году Red Rock Apps стала самым скачиваемым издателем в своём сегменте (данные App Anie) и поменяла название на Verv. Любовь Пашковская попала в список лучших ИТ-бизнесвумен Европы по версии Forbes — «Europe's Top 50 Women In Tech».

На тот момент Verv входила в топ создателей фитнес-приложений в Европе и США, а количество скачиваний разработок компании превышала аналогичные показатели Fitbit и Nike.

Также Verv входила в топ-10 паблишеров с белорусскими корнями по размеру выручки. По данным Sensor Tower, по итогам 2021 года выручка Verv составила около 13 миллионов долларов. Приложения Verv скачали более 5 миллионов раз.

В начале прошлого года Любовь Пашковская сообщила о своем уходе из Verv. На тот момент она оставалась CEO Predicted.io. Это маркетинговая аналитическая платформа, прогнозирующая выручку от привлеченных пользователей.

В минском офисе Verv ранее работало около 100 сотрудников. Сейчас в линкедине мы нашли профили 55 человек, которые указали в качестве актуального места работы Verv. Лишь несколько из них указали в Беларусь в качестве своей локации. Большинство сотрудников находятся в Польше.

Verv пополнила список известных мобильных разработчиков с белорусскими корнями, которые ликвидируют компанию в Беларуси. В этом списке Flo, Wannaby, Playgendary, Vochi. Также из Беларуси ушел геймдев-гигант Playrix.

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