Со следующего года в российскую армию будут призывать с 18 до 30 лет 5 13.03.2023, 16:26

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Верхняя граница призыва будет поднята сразу же.

В Госдуму России внесли законопроект об увеличении предельного возраста призыва до 30 лет. В тексте законопроекта говорится, что призывной возраст будет изменен с 18−27 лет до 18−30 лет. Верхняя граница призыва будет поднята сразу же, а нижнюю будут поднимать постепенно, при этом будет допускаться добровольный призыв уже с 18 лет, пишет «Агентство.Новости».

В документе говорится, что после его принятия «решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении граждан мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет». Обязательному призыву будут подлежать мужчины от 19 до 30 лет в 2024 году, от 20 до 30 лет — в 2025 году и от 21 до 30 лет — с 2026 года.

Мужчины от 27 до 30 лет, которые уже находятся в запасе, но не проходили срочную службу, смогут отслужить, «если у них есть такое желание».

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