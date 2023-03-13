В Кремле запаниковали из-за украинских беспилотников 3 13.03.2023, 16:34

3,250

Еще в пяти районах Москвы начали устанавливать ПВО.

Новые системы противовоздушной обороны появились на севере и северо-востоке Москвы, их устанавливают на огороженных участках. Они появились на опытных полях Тимирязевской академии и в парке-заповеднике «Лосиный остров» в районе Богородское. Там поставили зенитно-ракетные системы С-400, пишет The Insider.

Еще один участок для ПВО Минобороны возвели на мусорном полигоне в Саларьево. Две площадки строятся на востоке, в Измайловском парке и на юго-востоке в районе Печатники.

В январе пять систем ПВО установили в центре Москвы и две — вблизи военного аэродрома Остафьево и бизнес-аэропорта «Газпром-авиа».

Как ранее писал сайт Charter97.org, последствия военной агрессии РФ против Украины начинают быть заметны не только в зоне боевых действий, но и глубоко в российском тылу. Российские СМИ наиболее напугали беспилотники, долетающие до Московской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».