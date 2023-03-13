ЧВК «Вагнер» нанесен болезненный удар в районе Бахмута 2 13.03.2023, 17:57

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Убито несколько десятков наиболее опытных наемников.

Вчера вечером по ЧВК «Вагнер» был нанесен весьма болезненный удар в районе Бахмута. Убито несколько десятков наиболее опытных представителей ЧВК, сообщил источник телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ».

«Где-то после 22:00 первый прилет, потом минимум еще 2 точных прилета. И потом еще. Все по местам, где находились не штурмовики, а наиболее опытные и подготовленные. Точное число погибших скрывается. Погибло не меньше 20 человекам. По меркам Оркестра в Бахмуте - рядовой инцидент, но с точки зрения значимости старичков - это очень чувствительный удар по ЧВК. При этом большого скопления там не было, штабов - тоже. Но точно было известно куда бить», - говорится в сообщении.

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