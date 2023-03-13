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Польша установила на погранпереходе с Беларусью противотанковые ежи и бетонные блоки

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  • 13.03.2023, 20:20
  • 2,768
Польша установила на погранпереходе с Беларусью противотанковые ежи и бетонные блоки

Фотофакт.

На польско-белорусской границе прямо в пункте пропуска «Кузница-Брузги» в Гродненской области власти Польши установили противотанковые ежи и бетонные блоки. Такое видео и фото с погранперехода опубликовал телеграм-канал, приближенный к пресс-службе Гродненского облисполкома.

— Так выглядит пограничный пункт пропуска «Брузги» с Польшей с белорусской стороны после установки польскими военными бетонных блоков и противотанковых ежей, — сообщили в пресс-службе, публикуя эксклюзивные кадры с границы Польши и Беларуси.

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