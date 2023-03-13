В Мариуполе прозвучали взрывы: оккупанты подняли в воздух авиацию

В Мариуполе прозвучали взрывы: оккупанты подняли в воздух авиацию2
- 13.03.2023, 21:54
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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 13 марта прогремели три взрыва.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
«По линии РадУкраина – Агробаза сработала ПВО оккупантов дважды, после третьего взрыва поднялся дым в районе ЖМР 23», – написал он.
Андрющенко добавил в Telegram, что оккупанты подняли в небо авиацию.
«Два самолета на малой высоте прямо над городом. Хорошие предвестники украинской «кары небесной». В прошлый раз не помогло», – подчеркнул советник мэра Мариуполя.
По словам Андрющенко, в направлении Старого Крыма слышны звуки «бавовны» с детонацией.
«Взрыв за взрывом. Хорошо. Говорили же, самолеты – верный признак «бавовны», – отметил в Telegram советник мэра Мариуполя.