В Мариуполе прозвучали взрывы: оккупанты подняли в воздух авиацию 2 13.03.2023, 21:54

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Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 13 марта прогремели три взрыва.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«По линии РадУкраина – Агробаза сработала ПВО оккупантов дважды, после третьего взрыва поднялся дым в районе ЖМР 23», – написал он.

Андрющенко добавил в Telegram, что оккупанты подняли в небо авиацию.

«Два самолета на малой высоте прямо над городом. Хорошие предвестники украинской «кары небесной». В прошлый раз не помогло», – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

По словам Андрющенко, в направлении Старого Крыма слышны звуки «бавовны» с детонацией.

«Взрыв за взрывом. Хорошо. Говорили же, самолеты – верный признак «бавовны», – отметил в Telegram советник мэра Мариуполя.

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