Пентагон заложил в проект бюджета закупку оружия на рекордные $170 млрд 13.03.2023, 22:02

Оборонный бюджет США на 2024 финансовый год вырастет до $842 млрд.

Оборонный бюджет США на 2024 финансовый год (начинается с 1 октября 2023-го) на сумму $842 млрд будет включать в себя пункт о финансировании закупок вооружений на $170 млрд, обе суммы являются рекордными, сообщается на сайте Пентагона.

«Бюджетный запрос на 2024 финансовый год снова включает рекордные инвестиции в исследования, разработки, испытания и оценку в размере $145 млрд. Проект бюджета также предусматривает финансирование закупок на сумму $170 млрд, что является крупнейшей суммой в истории», — сказано в сообщении.

В целом размер оборонного бюджета вырос по сравнению с 2023-м на $26 млрд, по сравнению с 2022-м — на $100 млрд. Пентагон отметил, что увеличение бюджета связано с нарастающей угрозой со стороны Китая — он является «главной проблемой» Вашингтона, и США стремятся сохранить свое военное преимущество над Пекином.

«Вызов России в Европе» для США на втором месте, на противодействие России в бюджете заложено около $5 млрд.

В проект также заложена закупка 28 систем HIMARS на $179,2 млн.

10 марта Белый дом представил проект федерального бюджета на 2024 финансовый год с расходами в размере $6,883 трлн при доходах $5,036 трлн. На оборону из этого бюджета, исходя из названных цифр, уйдет более 12%.

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