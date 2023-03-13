Министр экономики Сербии призвал ввести санкции против России 13.03.2023, 22:49

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По его словам, Белград платит высокую цену за то, что не вводил санкции против Кремля.

Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение санкций против России, от чего страна ранее воздерживалась. Об этом он написал в Instagram.

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и это становится невыносимо», – заявил министр.

Он подчеркнул, что как министр экономики он не может смириться с тем, «какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы молчим».

“Вот почему я за введение санкций против России, я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров сделать заявление по этому вопросу», – заявил министр.

Как передает Balkaninsight, на прошлой неделе Вучич заявил, что не может «поклясться», что Сербия в какой-то момент не введет санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

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