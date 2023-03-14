Майор запаса ВСУ объяснил, есть ли вероятность провокаций на границе с Беларусью
- 14.03.2023, 2:27
Алексей Гетьман отметил, что от российских оккупантов можно ожидать все.
Майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман не исключает, что российские оккупанты могут прибегнуть к различным провокациям, в том числе на границе с Беларусью. По его словам, ожидать можно чего угодно.
«Они могут взорвать какое-то здание в приграничных областях, могут применить какое-то химическое оружие, которое использовали в Сирии, могут создать беспорядок и проявить жестокость по отношению к мирному населению для того, чтобы вызвать ненависть у белорусов к украинцам. Не прошло и 70 лет, как они делали это именно в Западной Украине и обвиняли наших защитников. Ожидать можно чего угодно», - рассказал военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в интервью ТСН.
При этом он указал, что сценарий россиян может быть плохим.
«Настолько, что даже у нас это вызовет ужас. Единственное, что наши дроны или БПЛА могут снимать эти преступления, чтобы было подтверждение, что это делаем не мы», - отметил эксперт.