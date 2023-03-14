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Volkswagen готовит новую модель

  • 14.03.2023, 8:58
  • 1,104
Volkswagen готовит новую модель

Ожидается, что автомобиль станет преемником хэтчбека Volkswagen Beetle.

Компания Volkswagen готовит новую модель, премьера которой состоится в 2023 году.

Никакой информации о новинке нет. Как сообщает немецкий автопроизводитель, модель продемонстрирует новый фирменный стиль Volkswagen. Ожидается, что компания покажет прототип, который станет серийным компактным электромобилем ID.2 и преемником снятого с производства хэтчбека Volkswagen Beetle.

Премьера нового автомобиля Volkswagen состоится 15 марта.

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