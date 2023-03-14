В Литве полиция устроила погоню за мужчиной, угнавшего у белорусов BMW 14.03.2023, 9:12

Были задействованы все силы Алитусского уезда.

В понедельник литовская полиция гонялась за мужчиной, укравшем у двух граждан Беларуси белый BMW 2020 года выпуска.

Как пишет Delfi, около 20 часов на экстренную линию обратился мужчина. Он заявил, что у него угнали автомобиль возле автовокзала в Друскининкае. По словам заявителя, машину украли двое мужчин.

Полиция сразу же начала поиски угнанного автомобиля. Были задействованы все силы Алитусского уезда. Вскоре белый BMW заметили. Однако задержать угонщика не удалось. Он смог уйти от преследования на большой скорости.

Информация о разыскиваемом была передана полиции по всей стране. Около 21 часа на разыскиваемый автомобиль остановился на красный свет на перекрестке в Тракай-Воке под Вильнюсом, в более чем ста километрах от места угона. Прежде чем угонщик смог среагировать, его заблокировали четыре автомобиля полиции. 30-летний угонщик задержан. Он был трезв и не сопротивлялся.

Сообщается, что BMW принадлежал паре из Беларуси: мужчине 50 лет и женщине 42 лет.

Начато досудебное расследование.

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