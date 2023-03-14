Правозащитники: Задержан бывший замминистра связи и информатизации 1 14.03.2023, 10:10

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Дмитрий Шедко

Возможно, из-за подрыва самолета в Мачулищах.

Появилась информация о задержании бывшего замминистра связи и информатизации Дмитрия Шедко, возможно арест связан с подрывом самолета в Мачулищах

Как сообщал сайт Charter97.org, мужчина пропал и его не могут найти три дня.

По информации правозащитников из «Весны», Дмитрий был, вероятно, задержан на работе в Москве. Как утверждают наши источники, мужчина долгое время был связан с ролевиками и время от времени по возможности принимал участие в их мероприятиях — он лично знал некоторых людей, что были задержаны по делу диверсии в Мачулищах.

Шедко занимал должность помощника Михаила Мясниковича, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (орган Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан).

До мая 2019 года он был заместителем министра связи и информатизации Беларуси.

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