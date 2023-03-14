Сербия сделала неожиданный разворот 2 Telegram-канал «СерпомПо»

14.03.2023, 10:30

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Белград держался год, но всему есть предел.

Министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что отказ его страны от участия в санкциях против России «становится невыносимым». Это точное выражение – Сербия держалась год, но всему есть предел.

Позиция сербского министра не является неожиданной. Ранее примерно в том же смысле, пусть и несколько осторожнее высказывался президент страны Александр Вучич. Сербия голосует в ООН за вывод войск РФ из Украины, негативно относится к попыткам вербовать наемников на территории своей страны для участия в спецоперации.

Почему так происходит? Какие выводы нужно сделать Москве?

В Москве не понимают главного – Сербия идет в Евросоюз. Она связана с ЕС куда большим числом экономических связей, чем с Россией, и главные ее перспективы – в Европе. У нее непростая ситуация с Косово и на определенном, длительном этапе Сербия была заинтересована в России, как противовесе, силе, на которую можно было опереться.

Но это продолжалось до тех пор, пока Россия более или менее играла на европейском континенте по международным правовым нормам. Такой партнер был важен для Сербии – в рамках, опять же, ее движения в Евросоюз.

24 февраля уничтожило все – Россия потеряла возможность служить балансом, превратилась в опасного партнера, следование за которым способно уничтожить то, что для Сербии действительно важно – путь в Евросоюз. Предложить что-либо равноценное Россия не в состоянии. Это совершенно очевидно.

Попытки вовлечь Сербию в «свою игру» совершенно бесполезны. Александр Вучич не имеет возможностей подыгрывать Путину – это будет ущербом для его страны.

Конечно, речи нет о разрыве экономических связей или традиционно добрых человеческих отношений. Но серьезным, авторитетным союзником в диалоге с Европой после 24 февраля Россия быть не может. Таким эхом для внешней политики нашей страны отозвалась спецоперация Путина. Ослабление позиций России наглядно.

Каков же выход?

Он может искаться только при решении главной, ключевой проблемы – немедленного завершения «спецоперации», возвращения российской армии домой, в границы, признанные заключенными Россией договорами. Без всяких условий. Это в интересах России.

А что касается Сербии, Украины, Молдовы, Грузии, то вывод, который может сделать Москва из путинских потерянных десятилетий, завершившихся катастрофой 24 февраля, – стремление к европейской интеграции, основанное на демократических институтах, - не «заговор против России», не желание «уменьшить сферу ее влияния» - это объективная тенденция.

Путь России лежит в том же, европейском направлении. Вопреки Путину, после Путина.

Пока же можно пожелать Сербии успеха в ее движении в Европу.

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