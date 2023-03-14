Лукашисты в панике устроили «хапун» в Гомеле
- 14.03.2023, 10:39
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За последние дни задержано более 30 человек.
В Гомеле за последние дни проверено более 30 лиц на предмет содействия экстремистским формированиям. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
Провластные источники уточнили, что силовики во время облавы «выявили связи зарубежных участников экстремистских формирований и привлекли более двадцати человек к ответственности».
Фотографии и фрагменты «покаянных» видео с участием задержанных опубликовал приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал. Им пригрозили ответственностью «в соответствии с законодательством РБ».
Как писал сайт Charter97.org, в начале февраля массовые задержания прошли в Фаниполе.