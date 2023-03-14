На востоке Бахмута ВСУ накрыли артиллерией российский патруль на краденых велосипедах 4 14.03.2023, 10:44

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Видеофакт.

Артиллерия ВСУ ликвидировала группу российских военных, которые патрулировали улицы Бахмута на ворованных велосипедах. Точная атака произошла на востоке города-крепости, который уже много месяцев держит оборону на Донбассе.

Яркие видеокадры результативной атаки ВСУ по «велогруппе» врага на одной из окраин Бахмута обнародовал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин.

Точную геолокацию съемки идентифицировали представители мониторинговой группы DeepState. Отмечается, что вражескую «велоинфантерию» накрыли по улице Лумумбы – это восточный район Бахмута, который на оперативной карте обозначен как «красная зона», временно контролируемая противником.

Известно также, что кадры сняты бойцами 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Оккупанты ехали на ворованных велосипедах, но один из них точно не доехал до пункта назначения, а «товарищ» его бросил.

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