Сотни фур и легковушек: на границах Беларуси и ЕС снова очереди 1 14.03.2023, 10:56

1,608

иллюстрационное фото «Белсат»

Актуальная ситуация на погранпереходах.

Большие очереди образовались на границе Беларуси и стран ЕС. Во вторник утром в пунктах пропуска насчитывается 300 легковых машин и 580 фур. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета.

Всего по данным на 8:00 14 марта на границе ожидают возможности выехать из Беларуси в ЕС более 580 фур.

На белорусско-литовской границе ситуация такова: более 170 большегрузов находятся в пункте пропуска «Каменный Лог» и более 110 машин в ПП «Бенякони».

Что касается польского направления, то в настоящее время возможности выехать из Беларуси на территорию Польши ожидают более 300 фур.

На белорусско-латвийской границе очередей пока нет.

Ситуация с легковыми автомобилями

Что касается легковых автомобилей, то очередь из них наблюдается как на белорусско-польской, так и белорусско-литовской границе.

По информации Госпогранкомитета, в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей находится более 220 легковушек.

На литовском направлении в очереди 80 машин, из более 30 легковых авто в пункте пропуска «Привалка», более 10 машин – в ПП «Каменный Лог» и по 20 легковушек в пунктах пропуска «Лоша» и «Бенякони».

На границе с Латвией очередей из легковых автомобилей также не зафиксировано.

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».