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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

  • 14.03.2023, 11:09
В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики предупреждают об усилении ветра.

Оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявили белорусские синоптики на вторник.

«14 марта (вторник) на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление южного ветра порывами до 15-20 м/с», - говорится в сообщении Белгидромета. По шкале Бофорта этот показатель лишь немного не дотягивает до показателя «шторм».

Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и поступление теплой воздушной массы с Западной Европы.

Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, по северо-востоку Беларуси с мокрым снегом. Днем по северу страны ожидаются небольшие дожди. Утром местами будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +6..+12°С, по южной половине страны +13..+17°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

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