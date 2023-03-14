В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 14.03.2023, 11:09

Синоптики предупреждают об усилении ветра.

Оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявили белорусские синоптики на вторник.

«14 марта (вторник) на большей части территории республики и в Минске ожидается усиление южного ветра порывами до 15-20 м/с», - говорится в сообщении Белгидромета. По шкале Бофорта этот показатель лишь немного не дотягивает до показателя «шторм».

Сегодня погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и поступление теплой воздушной массы с Западной Европы.

Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны пройдут дожди, по северо-востоку Беларуси с мокрым снегом. Днем по северу страны ожидаются небольшие дожди. Утром местами будет сгущаться слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная днем +6..+12°С, по южной половине страны +13..+17°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».