AUKUS: США, Британия и Австралия хотят построить флот атомных подлодок 14.03.2023, 12:47

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Канберра получит как минимум три субмарины.

США, Великобритания и Австралия обнародовали детали своего плана в формате AUKUS, предусматривающего оборонное партнерство и предоставление Канберре атомных подлодок. Он направлен на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает BBC.

Согласно пакту, Австралия получит от США первые как минимум три атомные подлодки. Также союзники будут работать над созданием нового флота, используя самые современные технологии, в частности, реакторы Rolls-Royce британского производства.

Представители австралийского флота уже с этого года будут ездить на базы США и Британии, чтобы учиться ими управлять. С 2027-го Вашингтон и Лондон разместят небольшое количество атомных подлодок в Перте, Западная Австралия, прежде чем Канберра приобретет первые три американские субмарины класса Virginia в начале 2030-х с возможностью позже закупить еще две.

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