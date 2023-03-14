AUKUS: США, Британия и Австралия хотят построить флот атомных подлодок
- 14.03.2023, 12:47
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Канберра получит как минимум три субмарины.
США, Великобритания и Австралия обнародовали детали своего плана в формате AUKUS, предусматривающего оборонное партнерство и предоставление Канберре атомных подлодок. Он направлен на противодействие влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает BBC.
Согласно пакту, Австралия получит от США первые как минимум три атомные подлодки. Также союзники будут работать над созданием нового флота, используя самые современные технологии, в частности, реакторы Rolls-Royce британского производства.
Представители австралийского флота уже с этого года будут ездить на базы США и Британии, чтобы учиться ими управлять. С 2027-го Вашингтон и Лондон разместят небольшое количество атомных подлодок в Перте, Западная Австралия, прежде чем Канберра приобретет первые три американские субмарины класса Virginia в начале 2030-х с возможностью позже закупить еще две.