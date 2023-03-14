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Британская разведка: Армия РФ начинает использовать «непригодные» боеприпасы

  • 14.03.2023, 13:19
Британская разведка: Армия РФ начинает использовать «непригодные» боеприпасы

Снарядный голод — одна из главных причин проблем оккупантов.

Как отмечают британские разведчики, в последние недели дефицит боеприпасов для российской артиллерии, вероятно, ухудшился до такой степени, что на многих участках фронта действует жесткое ограничение использования снарядов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Значительный дефицит боеприпасов был ключевой причиной того, почему ни одно российское формирование в последнее время не смогло осуществить значимые в оперативном плане наступательные действия.

Отмечается, что Россия уже прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, ранее отнесенных к категории «непригодных» .

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