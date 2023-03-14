Названы современные авто с самым низким реальным расходом топлива 1 14.03.2023, 13:54

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Представленные в рейтинге экспертов машины расходуют менее 5 литров топлива на 100 километров пути.

Эксперты выяснили реальный расход топлива множества современных автомобилей и назвали самые экономичные модели. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на сайтеWhat Car?

Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, но иногда происходит и обратная ситуация. В некоторых случаях модели расходуют значительно меньше бензина или дизеля, чем заявлено «на бумаге».

Эксперты провели тесты True MPG, которые показывают реальный расход топлива современных автомобилей. Для этого на них ездили максимально экономично.

В рейтинг вошли 10 самых экономичных моделей авто, которые расходуют менее 5 литров топлива на 100 км. Представлены только автомобили в возрасте до пяти лет.

ТОП-10 автомобилей с самым низким реальным расходом топлива:

10. Suzuki Baleno 1.0

Средний расход топлива: 4,26 л на 100 км.

Низкая цена, практичность и приятное управление — все это предлагает компактный хэтчбек Suzuki Baleno. Версия с 1,0-литровым бензиновым двигателем также имеет низкий расход топлива.

9. Volkswagen Up! 1.0 S/S 60

Средний расход топлива: 4,2 л на 100 км.

Надежный и компактный хэтчбек Volkswagen Up! обладает множеством преимуществ, среди которых азартная управляемость и низкая цена. Расход топлива также оказался невероятно низким.

8. Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

Средний расход топлива: 4,2 л на 100 км.

Стильный испанский хэтчбек с гибридным 110-сильным двигателем демонстрирует низкий расход топлива. Также эксперты отметили приятную управляемость модели.

7. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

Средний расход топлива: 4,2 л на 100 км.

Honda Jazz давно завоевал репутацию практичного и экономичного хэтчбека. Гибридная версия с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором показала лучшие результаты.

6. Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

Средний расход топлива: 4,18 л на 100 км.

Хэтчбек Vauxhall/Opel Astra в дизельном исполнении продемонстрировал образцовую экономичность. Эксперты отметили, что впечатления от езды далеко не захватывающие, но низкий расход топлива способен это компенсировать.

5. Suzuki Celerio 1.0

Средний расход топлива: 4,07 л на 100 км.

Маленький хэтчбек Suzuki Celerio оснащается маломощным двигателем, который не впечатлит вас своей динамикой. Тем не менее силовая установка обладает потрясающей экономичностью.

4. Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Средний расход топлива: 4,06 л на 100 км.

Дизельная версия Skoda Octavia может похвастаться не только большим крутящим моментом в 300 Нм, но и экономичностью. Это одна из самых маломощных версий модели, но ее расход топлива впечатляет.

3. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Средний расход топлива: 3,93 л на 100 км.

Японский компактный гибридный кроссовер Suzuki Ignis использует экономичный бензиновый двигатель и электромотор. Благодаря этому модель расходует менее 4 литров топлива на 100 км.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Средний расход топлива: 3,92 л на 100 км.

Компактный японский хэтчбек расходует невероятно мало топлива. Все дело в его компактных габаритах и малом весе.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Средний расход топлива: 3,91 л на 100 км.

Гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross оказался самым экономичным современным автомобилем. В этом модели помогает продуманная силовая установка, в которой бензиновый двигатель выполняет роль генератора для электромотора.

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