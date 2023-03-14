Украинский офицер: В настоящее время кроме «Вагнера» Бахмут штурмуют российские десантные части 14.03.2023, 15:31

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Алексей Гетьман

«Армия Пригожина» в Украине потеряла десятки тысяч человек.

Частная военная компания «Вагнера» понесла существенные потери под Бахмутом, но потенциально она может завербовать в России еще около 70 тысяч заключенных. Об этом «Апострофу» рассказал Алексей Гетьман, майор запаса Нацгвардии Украины.

По его словам, так называемая «армия Пригожина» за последние месяцы потеряла около 38 тысяч «вагнеровцев».

- Есть информация, что ЧВК «Вагнер» вербует в Мелитополе людей для атаки на Бахмут. В настоящее время кроме «Вагнера» Бахмут штурмуют российские десантные части. «Армия Пригожина» за последние месяцы существенно «похудела» с 45 тыс. до 7 тыс человек, остальные все были уничтожены украинскими Силами обороны. Остатки «Вагнера» перебросили на левый берег под Херсоном, там они переформатировались и пытались восстановиться. Теперь они вернулись под Бахмут и пытаются воевать, - сказал Гетьман.

Оставшиеся в «Вагнере» семь тысяч составляют профессиональное ядро ЧВК, поскольку за 10 месяцев штурмов Бахмута их командование отправляло вперед менее ценных бойцов, которых там сжигали сотнями.

В то же время «Вагнер» продолжает вербовать заключенных, например, недавно стало известно, что из России оккупированные территории Украины уходили эшелоны с заключенными из женских колоний.

- В РФ за тяжкие преступления сидят около 250 тысяч человек. Мужчин и женщин там поровну. Если принимать во внимание только мужчин, то Пригожин и его люди могут потенциально завербовать еще примерно 70 тыс. заключенных, потому что не все из них хотят и могут воевать из-за проблем со здоровьем.Там полный букет заболеваний. После медкомиссии таких бойцов специально отмечают, - добавил майор запаса.

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