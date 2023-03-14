Санкции тянут Россию ко дну 1 Ростислав Павленко

14.03.2023, 15:48

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У Запада появился энтузиазм в наказании Кремля.

Страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России. Об этом сообщила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

«Все, что я могу сказать, так это то, что G7 планирует провести переоценку потолка цен на нефть в марте», - сказала Розенберг на международной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Введение потолка цен на нефть в сочетании с эмбарго на торговлю нефтью и нефтепродуктами, несмотря на скепсис многих экспертов, оказалось очень действенной мерой. Ведущие страны занимают настолько значимое место на рынке и потребляют столько ресурсов, что им по силам диктовать цены со стороны потребителя, а не производителя.

Таким образом, введение потолка способно вовлечь в применение санкций даже те страны, которые по каким-либо причинам не готовы к физическому запрету или ограничению торговли. Если же ограничивать цены, этим странам будет выгодно присоединиться к давлению на россиян, сбивая цену еще ниже.

Собственный энтузиазм – наилучший мотиватор экономических отношений. Следовательно, ведущим странам мира удалось подсоединить к снижению валютной выручки рашистов даже те страны, которые продолжают покупать российские энергоносители.

Подобная логика будет применяться и дальше.

Евросоюз планирует выйти на мировой рынок природного газа как картель покупателей, стремясь снизить цены на энергоносители.

Совместные закупки газа Союзом оцениваются в 24 млрд куб в течение следующих трех лет, а первые контракты планируется подписать в июне.

Инициатива была выдвинута с целью ограничить скачок цен на энергоносители, вызванный сокращением поставок из России после начала полномасштабной войны России против Украины.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович считает, что эта инициатива повысит конкуренцию, привлечет новых поставщиков и приведет к снижению цен на энергоносители.

А между тем уже наложенные санкции тянут рашистов ко дну.

1. Энергетическая компания Hoyer объявила об успешной поставке первой партии дизельного горючего из ОАЭ в Германию.

Германия щепетильно ликвидирует свою зависимость от РФ во всех возможных сферах.

2. Две канадские компании оказались под санкциями США из-за сотрудничества с РФ.

Речь идет о двух компаниях-импортерах электроники Cpunto Inc и Electronic Network Inc из Монреаля.

Недавно министерство торговли США наложило ограничения на экспорт почти 90 компаниям из России и третьих стран и запретило им покупать такие товары как полупроводники.

На этих примерах бизнесменов со всего мира будут учить: хитрить не стоит; цивилизованный мир настроен очень серьезно.

3. Чиновники Госдепа США и Еврокомиссии встретились с представителями алмазного бизнеса, чтобы обсудить способы избавить Россию от доходов от экспорта драгоценных камней.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и разговор сосредоточился на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», – сообщил Госдеп США по итогам встречи.

Чиновники призвали представителей индустрии драгоценных камней принять участие «в будущих импортных мероприятиях, связанных с Россией, в том числе в отношении бриллиантов».

4. Фонд народного благосостояния России продолжает уменьшаться с каждым месяцем.

За февраль 2023 года ликвидные активы Фонда сократились на 5,5 млрд долларов и на 1 марта составили 85,5 млрд долларов.

5. Из России на постоянное место жительства в другие страны переехало 1,1 млн человек.

В частности, выехали 15 тысяч миллионеров – это 20% от общего количества.

Потери в невложенных инвестициях оцениваются как 251 млрд. в прошлом году; в этом году из-за стремительного исчерпания внутренних ресурсов Россия недополучит не менее 124 млрд долларов.

И дальше будет.

Ростислав Павленко, facebook.com

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