«Белые халаты»: В Беларуси массово задерживают психотерапевтов и психиатров 2 14.03.2023, 15:52

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Фото: pxhere

Речь идет о десятках специалистов.

По данным телеграм-канала «Белые халаты», в Беларуси прошли массовые задержания психотерапевтов и психиатров. Часть из них после допросов отпустили, часть нет. Сколько человек остаются под стражей — неизвестно.

По обрывочным сведениям можно говорить о задержании не менее 20 специалистов.

Также стало известно, что во время допросов от специалистов требуют нарушить закон о врачебной тайне и докладывать о «неблагонадёжных» пациентах, которые приходили к ним на прием.

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