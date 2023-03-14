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«Белые халаты»: В Беларуси массово задерживают психотерапевтов и психиатров

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  • 14.03.2023, 15:52
  • 1,532
«Белые халаты»: В Беларуси массово задерживают психотерапевтов и психиатров
Фото: pxhere

Речь идет о десятках специалистов.

По данным телеграм-канала «Белые халаты», в Беларуси прошли массовые задержания психотерапевтов и психиатров. Часть из них после допросов отпустили, часть нет. Сколько человек остаются под стражей — неизвестно.

По обрывочным сведениям можно говорить о задержании не менее 20 специалистов.

Также стало известно, что во время допросов от специалистов требуют нарушить закон о врачебной тайне и докладывать о «неблагонадёжных» пациентах, которые приходили к ним на прием.

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