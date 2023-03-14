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Культуролога Оксану Зарецкую приговорили к 1,5 годам колонии

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  • 14.03.2023, 16:14
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Культуролога Оксану Зарецкую приговорили к 1,5 годам колонии
Оксана Зарецкая

Политзаключенную судили по «народной» статье.

14 марта в Минске озвучили очередной приговор политзаключенным. Эксперт по этикету Оксана Зарецкая осуждена на 1,5 года колонии, основатель компании Astronim и фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» Богдан Коровец — на 2 года. Такой же срок запросило обвинение. Дело рассматривал суд Московского района столицы (судья — Екатерина Мурашко), сообщает телеграм-канал rada_vision.

Зарецкую и Коровца признали виновными в участии в массовых уличных протестах. У обоих есть несовершеннолетние дети.

В своем последнем слове Оксана Зарецкая попросила прощения у семьи за те испытания, которые им пришлось выдержать в связи с ее лишением свободы: «Я думала, что могу пережить любое наказание, но расставание с родными и испытания для близких — самое сложное».

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