ВСУ пересадили россиян с Т-90 на Т-62 1 14.03.2023, 16:36

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Игаль Левин

Офицер ЦАХАЛа рассказал, на какой технике придется воевать оккупантам.

На днях ВСУ разгромили колонну российских танков Т-90 на Луганском направлении. Из-за этого россияне были вынуждены перейти на Т-72.

Какую технику теперь придется использовать оккупантам?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с военным аналитиком, офицером Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игалем Левиным

— Дело не только в Т-72. Мы видим, что их танковые заводы восстанавливают с консервации Т-62. У них изначально не было тысячи штук Т-90 для большой войны. Это говорит о том, что все прогнозисты, которые говорили еще в прошлом году о том, что танковая отрасль будет деградировать и дальше, были правы.

Россияне могут за месяц восстанавливать менее 10 машин. Есть факт, что «103 бронетанковый ремонтный завод» (Забайкальский край) восстановил за месяц только семь танков Т-62. Этот завод единственный, который работая в три смены выполнил госзаказ. Чем дольше будет идти война, тем больше у них будет устаревшей техники. Кстати, расконсервированный БТР-50 — из той же оперы.

— Как российская техника выглядит на фоне Leopard, Abrams, которые получила Украина?

— Смотрите, нужно, чтобы эта техника появилась на полях сражения. Увидеть первые битвы, в которых будет эта техника использоваться. Любой западный танк, будь-то «Леопард», «Абрамс» или «Челленджер», на голову превосходят и Т-72, и Т-62, и Т-80.

Даже если взять российский Т-90 с современными системами и «Челленджер», то, естественно, Т-90 не конкурент ему.

Выделю важный момент, что в современной войне танки с танками не воюют. Случаев, когда танки сталкиваются с танками даже на российско-украинской войне полномасштабного вторжения буквально меньше 1%. Танки с мобильной пушкой работают по огневым точкам, по разведчика-врагам, укрепленным точкам, пехоте, бронетехнике и так далее.

Если сравнивать их тактико-технические характеристики (ТТХ), то все западные танки превосходят российские на три головы.

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