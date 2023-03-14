Сербия, Венгрия и другие: как от Путина отворачиваются последние «друзья» 14.03.2023, 16:52

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Политолог рассказал, что ждет «интеграционные союзы», созданные РФ.

Министр экономики Сербии Раде Баста выступил за введение санкций против России, от чего страна ранее воздерживалась.

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не вводила санкции против России, и это становится невыносимо», – заявил министр.

Почему Сербия, где довольно сильные русофильские настроения, делает такой разворот? Об этом сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым.

— Здесь можно предположить, что руководство Сербии оценило общее развитие ситуации, приняло во внимание, что страна по-прежнему официально декларирует намерение вступить в Евросоюз. Хоть этот процесс и отстает по сравнению с другими странами, Сербия постоянно говорит о своих евроинтеграционных амбициях. И, судя по всему, мы имеем комбинацию проевропейского направления в развитии Сербии и явного неуспеха России в попытках завоевать Украину. Россия сейчас не выигрывает, а Украина поддерживается всей цивилизованной частью мирового сообщества. Наверное, Сербия не хочет из этой части мирового сообщества выпасть.

— Ранее с более жесткой риторикой в сторону Кремля выступил премьер Венгрии Виктор Орбан. Это пиар-ход или появляется понимание, что Россия больше ничего полезного не может предложить?

— Как таковая общая позиция Венгрии основывалась на так называемом прагматизме, попытках воспользоваться какими-то сиюминутными экономическими выгодами. Сиюминутными, потому что сейчас выяснилось, что те условия, на которых Будапешт договорился с Россией о поставках энергоносителей, оказались невыгодными. Сейчас Венгрия должна платить России больше, чем если бы эти договоренности не были подписаны.

Но при этом о каком-то кардинальном повороте говорить еще преждевременно, он еще не произошел в венгерской политике, потому что, судя по всему, позиции страны не сильно изменились. Венгрия постоянно при определении состава санкций пытается сделать так, чтобы в них были какие-то исключения. Одновременно с этим по всем голосованиям в ООН страна придерживается общеевропейской позиции, никогда не голосовала за Россию и не воздерживалась. Венгрия всегда голосовала за антироссийские резолюции.

Но это, опять-таки, о своего рода показатель, что России не удается достичь стратегических целей и даже те страны, которые, может быть, не являлись открытыми сторонниками российской позиции, но относились к ней терпимо, сейчас меняют позицию. Но я думаю, что здесь нужно еще подождать.

Здесь важен еще один момент, который влияет на позицию Венгрии. У Виктора Орбана есть симпатии к тому стилю осуществления власти, который демонстрирует Путин, то есть сильная власть, сильная рука. Нельзя сказать, что Венгрия — страна победившего авторитаризма. Нет, это скорее такая дефектная либеральная демократия. Тем не менее, не стоит забывать слова Орбана, что существуют и более эффективные системы управления, более успешные политические системы, что китайская модель может стать примером для вдохновения, что Россия эффективно решает свои внутренние проблемы. Это высказывалось еще до войны. Так что там тяготение к авторитарным методам присутствует.

— Какая судьба ждет союзы, которые создавались с опорой на Россию — таможенный союз, БРИКС?

— БРИКС вообще уже не является каким-то релевантным игроком на международной арене. По сути дела, это ситуационное партнерство, которое было создано, но ничем особым себя не проявило. Да, Россия, Китай, являются союзниками, близкими партнерами, хотя у них по многим вопросам не идентичные интересы. Что касается остальных государств, Южной Африки, Индии, Бразилии, сложно себе представить, что тут может существовать какой-то долговременный блок с одинаковыми подходами в мировой политике.

Что касается всего того, что называется интеграционными проектами вокруг России, то при первой возможности изменения кремлевского режима (хотя я в этом плане довольно скептически настроен), если оно вдруг произойдет, все эти государства, учтя то, как Россия относится к своим соседям, просто откажутся от этой формы сотрудничества.

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