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В Украине ликвидирован оккупант, который на 8 марта пообещал жене и матери «скоро вернуться»

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  • 14.03.2023, 17:23
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В Украине ликвидирован оккупант, который на 8 марта пообещал жене и матери «скоро вернуться»

Захватчик был родом из Осетии.

В Украине ликвидировали российского оккупанта родом из Осетии Алана Темираева с позывным «Суля». В преддверии Международного женского дня, 8 марта, он отправил матери и жене поздравление с обещанием скоро вернуться, но не уточнил живым или мертвым, – сдержал слово, пишет «Обозреватель».

Также захватчик мечтал о «победе». О его ликвидации в Telegram-канале OSINT Georgia сообщил соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Он отметил, что «Суля» был «денацифицирован» в тот же день, когда его мать получила поздравление.

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