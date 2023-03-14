Залужный об удержании Бахмута: Ключ к устойчивости обороны всего фронта в Украине
- 14.03.2023, 19:01
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Победа Украины приближается.
Операция по удержанию Бахмута имеет важное значение для сдерживания врага, поскольку является ключом к устойчивости обороны всего фронта в Украине. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
- Уважаю крепость, храбрость и несгибаемость украинских воинов в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага, - пишет главнокомандующий ВСУ.
Как пояснил Залужный, операция по удержанию Бахмута является ключевой в устойчивости обороны всего фронта.
- Благодарю каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу Украины, - добавил главнокомандующий.