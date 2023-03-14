Российские автодилеры предупредили об увольнении 150 тысяч человек 6 14.03.2023, 19:03

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Из-за ухода западных марок.

В России могут лишиться работы более 150 тысяч сотрудников дилерских центров, поскольку те продолжают закрываться из-за ухода западных автопроизводителей, сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), председатель совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин, передает RTVI.

По его оценкам, под угрозой закрытия находятся порядка 2100 автосалонов, торгующих американскими, корейскими, японскими и европейскими брендами. «В прошлом году я сам занимался базой РОАД — в среднем было 74 человека на дилерский центр. Под угрозой увольнения оказались 150 тысяч наших сотрудников. Это главная проблема, которую нам предстоит решить», — заявил Подщеколдин.

Он также добавил, что средняя инвестиция в дилерский центр составляет порядка 100 млн рублей. Таким образом, под угрозой оказались 220 млрд вложений.

В конце октября сообщалось, что из-за ухода автомобильных брендов на фоне войны в Украине на российском рынке практически не осталось новых иномарок для продажи. Склады дилеров опустели, а запасов в салонах должно было хватить максимум на два месяца.

Из-за ограниченного предложения средняя цена нового легкового автомобиля в прошлом году выросла на 17%, достигнув 2,33 млн рублей, сообщал «Автостат». При этом были и накрутки, поскольку некоторые дилеры злоупотребляли ситуацией из-за дефицита популярных иномарок. По оценке аналитиков агентства, в итоге покупка машины в салоне обходилась на 10–30% дороже.

14 марта стало известно о предложении Госдумы ввести госрегулирование цен на авто. Законодатели отметили, что «на фоне изменяющейся экономической и политической обстановки» производители транспортных средств увеличили рекомендованные цены на 18–40%. В связи с этим дилерам хотят запретить продавать машины по стоимости выше установленного лимита.

Между тем Подщеколдин считает, что на текущий момент регулирование неактуально: «На рынке кроме продукции „АвтоВАЗа“ нет бюджетных машин. Китайские автомобили стоят более 2 млн рублей, большого спроса на них нет, и навязать покупателю ничего невозможно».

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