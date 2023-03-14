В Минске пенсионер угрожал взорвать газопровод в доме
- 14.03.2023, 19:06
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С угрозами мужчина позвонил в милицию.
В Минске мужчина угрожал взорвать газопровод в доме. Возбуждено уголовное дело, сообщает неофициальный телеграм-канал МВД.
В столичную милицию позвонил 67-летний пенсионер. Сначала мужчина уточнил у дежурного, записывается ли телефонный разговор, а когда получил утвердительный ответ, стал угрожать взорвать газопровод в доме.
Пенсионера задержали. В отношении него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.